Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2024 12:02
Hangi Hastane?

Merhaba herkese. Bi arkadaşım eğitim durumu tayini yapıcak Ankara'ya. Yalnız Ankara'da istediği 2 hastane var okula yakın olması ve çalışma koşullarının daha uygun olmasından dolayı eğitimini sürdürebilmesi için daha iyi. Ankara il sağlık müdürlüğü hangi hastaneye düşeceğinin ancak eski yerinden ayrılış yaptıktan sonra belli olabileceğini söylemiş ama arkadaşım bu 2 hastane olmazsa tayin yapmak istemiyor zaten. Hangi hastane olacağını ayrılış yapmadan önce öğrenemez miyiz acaba?

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