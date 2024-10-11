TMO'da becayiş yapabiliyor muyuz ?

TMO'da normal tayinler dahi yönetmelik veya belirli kurallara göre işlemez. Üç yıl şartı koyarlar iki aylık personel idarecilere gelen yüksek telefonla nakil olur. on yıl aynı yerde çalışan personelin nakil isteğini umursamazlar bile.

Telefonla yürür bu işler büyük çoğunlukla. idarecilerde telefon gelmesini tercih ederler. sonuçta arayanlar yüksek makamlardan ve onlarla muhatap olarak onların işini görmüş oluyorlar.

becayiş diye bir mantıkları da yok. ama dene belki insaflı günündedir yada bir cenazeden çıkıp koltuğa oturmuştur o gün. o psikoloji ile kabul ederler.