Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Ekim 2024 12:13
TMO'da becayiş yapabiliyor muyuz ?

Bilgisi oln yazabilirse sevinirim.


531974
Aday Memur
12 Ekim 2024 12:46

TMO'da normal tayinler dahi yönetmelik veya belirli kurallara göre işlemez. Üç yıl şartı koyarlar iki aylık personel idarecilere gelen yüksek telefonla nakil olur. on yıl aynı yerde çalışan personelin nakil isteğini umursamazlar bile.

Telefonla yürür bu işler büyük çoğunlukla. idarecilerde telefon gelmesini tercih ederler. sonuçta arayanlar yüksek makamlardan ve onlarla muhatap olarak onların işini görmüş oluyorlar.

becayiş diye bir mantıkları da yok. ama dene belki insaflı günündedir yada bir cenazeden çıkıp koltuğa oturmuştur o gün. o psikoloji ile kabul ederler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşiyor mu?Sağlık mazereti ile geçişTMO Becayiş TalepleriKİT'te ortam nasıl?TMO'da becayiş yapabiliyor muyuz ?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor

Sözlük

Kırmızı toprak 5 Kahvaltısını saray mutfağı tadında yapanlar 7 tanrım ya beni yaratmayacaktın ya da arapları 13 Kümülus bulutları 3 Hava tam benlik 9 sana gelen bana gelsin 1 bir şey ararken başka şeyler bulmak 1 joy milne 1 bol su içmek 3 yemeği çok yedikten sonra soda ile zayıflayacağını düşünen insan 1

Son Haberler

İstanbul'a sağanak uyarısıAstsubayı şehit eden motosikletliye müebbet hapis istemiEhliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyorKatil İsrail Lübnan'da 26 kişiyi daha öldürdüDoğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri