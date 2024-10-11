KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Ekim 2024 13:15
Uzman erbaşlığı bırakıp Pomem'e gidilebilir mi?

Soru başlıktaki gibi varsayalım ki Jandarma Uzmanlığı kazandık ve gittik sonrasında Pomem i de asil olarak kazandık bırakabiliyor muyuz, geçiş yapabiliyor muyuz?

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