Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ekim 2024 13:46
ücretli öğretmenlik uzmanlık süresinden sayılacak mı
6 ay askerlik yaptım hizmet süresinden sayılmıyor ve 1 yıl ücretli öğretmenlik yaptığım halde 2 senedir uzman öğretmenliği bekliyorum. bu sene ücretli öğretmenlik uzman öğretmenlik süresinden sayılacak mı bilgisi olan var mıdır.

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 14:32

Ücretli öğretmenlikte geçen süre kadrolu öğretmenliğe eklenmiyor maalesef.

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