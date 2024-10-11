Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2024 14:00
alt bölge tayini cevap gelmedi !

Merhaba arkadaşlar 11 eylülde 1b Kocaeli den 2c Aydına tayin dilekçesi verdim. Bugün itibarıyla daha cevap gelmedi. Benden sonra dilekçe yazan arkadaşıma red cevabı geldi. Süreç hakkında bilgilendirecek birileri varsa memnun olurum

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