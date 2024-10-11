KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 14:05
Öğretmenlik meslek kanunu çıktı
Öğretmen adayları bundan p3'e yüklenip gk-gy çalışır büyük ihtimalle. Çünkü akademide 2 sene öğretmen maaşının yarısını vereceklermiş. Çoğu 2. universite okumaya başlar. Bu şartlarda düz memurluk daha iyi gibi. İibf okumalarını tavsiye ediyorum.

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