Ziraat Bankası ve Lİonel Messi'nin aynı başlıkta olacağı aklımın ucundan geçmezdi ancak sosyal medyada denk geldiğim bir haberde MasterCard tanıtımında reklam yüzü olarak bildiğimiz dünyaca ünlü furbolcu Lionel Messi oynamış. Açıkcası bu beni oldukça şaşırttı çünkü çocukluktan bu zamana hayranı olduğum ve idol edindiğim Messi ve diğer bir yanda yetişkinlik hayatına girdiğimde kullanmaya başladığım ve hala daha kullanmaya devam ettiğim Ziraat Bankası var bu durum beni çok gururlandırdı. Aslında işin özü Lionel Messi'nin MasterCard'ın çeşitli reklamlarında zaten marka yüzü olarak yer alması ve MasterCard'ın Türkiye'deki sponsorluk haklarını Bankkart'a ücretsiz sunmuş olması. Yani Messi direkt olarak Ziraat Bankası reklamında oynamamış olsa bile global'de bu kadar büyük bir kitleye hitap eden birinin bir Türk markası ile birlikte olması hepimizi gururlandıracak bir konu olmalıdır.