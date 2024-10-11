Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Ekim 2024 14:11
sağlık mazereti ile geçiş
Babam rahatsız başka bir kit kurumuna babam için rapor alarak geçiş yapabilir miyim?

Kmyıldzalkn
11 Ekim 2024 14:14
babam kanser tedavisi görüyor. Tedaviden önce ameliyat oldu sağlık raporu ile başka bir kuruma geçiş yapabilir miyim?
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