KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 14:11
ÖMK?dan sonra 4001 alımları artırılmalı
kendi mesleğinden atanamayan öğretmen adaylarını da düşünerek 4001 kadrolarını artırılması gerek.

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