Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ekim 2024 14:29
İl dışı adli tıp şahıs sevki

merhabalar il dışına şahıs sevkinde kendi özel aracımızla gitsek rayiç bedel ödemes nasıl oluyor


Küçük polis
Şef
11 Ekim 2024 15:18

Ekip aracına görevlendirme oluru alacaksınız. Şahsın yanında refakat edeceksiniz. Özel aracıızla gidemezsiniz. Olur alınırken ekip aracına alınacak. Sıkıntılı işler bu işler. Kolay gelsin...

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