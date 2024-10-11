KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 14:57
Bir tek ben mi akademinin olumlu olduğunu düşünüyorum

Mülakatta bi̇r çok haksizlik oluştuğu i̇çi̇n akademi̇ye çok sevi̇ndi̇m ama herkes olumsuz olarak karşilamiş. evet akademi̇ süresi̇nce az bi̇r maaş i̇le çalişilacak bu kötü ama en azindan en yüksek puani alanlar atanacak. neden olumsuz olduğunu düşünenler var beni̇ aydinlatabi̇li̇r mi̇si̇ni̇z neyi̇ kaçiriyorum


dreamtheatre82
Aday Memur
11 Ekim 2024 15:31

Değerli arkadaşım bu akademiye yine kpss+eğitim bilimleri+öabt+mülakat sonucuna göre yerleşeceksin. Yani yine mülakat olacak.

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