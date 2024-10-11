Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ekim 2024 15:14
Ara tatil seminerleri Online olsun.
Tasarruf tedbirleri kapsamında ara tatil seminerleri online yapılmalıdır.

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
11 Ekim 2024 15:35

Online olsun ek ders vermesinler mi diyorsunuz?Tasarruf kısmını anlayamadım.

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