Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2024 15:42
4B'den 399 veya 657'ye geçmekte sıkıntı çeker miyim?

Arkadaşlar şu anda BDDK açıktan alım yapıyor. BDDK'ya atandığım bir senaryoda, aralıktaki merkezi atamada atanırsam BDDK'da 1 hafta veya 1-2 ay çalışmış olmam veya daha çalışmaya başlamamış olmam merkezi atamada atandığım yere geçmeme bir engel teşkil eder mi? Bunu soruyorum çünkü BDDK atamasının ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum ve aralıktaki atamada atanmam da kesin değil.

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