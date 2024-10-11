MEB 2023 Yılında Yaptığı GYS sonrasında tüm adayların tercihine açılan boş kadrolar haricinde atama

MEB 'de Görevde Yükselme Sınavını kazanan adayların sınav sonrası atama başvuruları için adayların tercih edebileceği boş kadrolar tercih kılavuzu ve elektronik tercih ekranında yayınlandı. Adaylar bu listeden istediği il / ilçede bulunan ekranda görünen boş kadroları tercih etti atanan atandı atanamayan başka bahara kaldı.

Fakat bu tercih dönemiyle yerleşmelerden sonra haksızlıklar yapıldı; Şöyle ki bazı adaylar bu tercih döneminde tercih edip atandığı yerde göreve başlamadan bu "GYS tercih dönemindeki münhal bulunan kadrolara ait ilanda duyuruda tercih ekranında olmayan , diğer adayların tercihine açık olmayan" adayların bulunduğu ve halen görev yaptığı ilde ilçedeki boş bir kadroya atandı. Yani en ücra bir İli tercih etti oraya gitmedi evinin olduğu mahalde bir kadroya atandı. O gitmediği ile yerleşmek isteyen diğer adayın / adayların da hakkını yemiş oldu. Çünkü oraya atandı ama gitmedi kendi görev yaptığı ilde bir kadro açtılar ve buraya yerleştirdiler.

Bazı kişilerin, tercih döneminde diğer adayların tercihine açık olmayan bir kuruma / kadroya tekrar atamasını yapmak Sınavın ve atamaların OBJEKTİFLİĞİNE ŞEFFAFLIĞINA ve EŞİTLİĞİNE gölge düşürmüştür.

Bu ek atama yapılan kadronun, tercih döneminde diğer adaylara kapalı olması büyük bir haksızlık değil midir. Artı tercih döneminde tercih edip yerleşip sonradan bu kurumda göreve başlamadan başka bir kadroya atanması sebebiyle diğer adayların hakkı yendi vesselam.