Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2024 15:56
Eş birliği mazeret tayini

Eşim sözleşmeli memur ben ise kadroluyum. Eşim aile birliği mazeretimden dolayı tayin talep ettik ama çalışma süresini tamamlamadığı için ret oldu. Ne yapmam gerekiyor dava açmalı mıyım .Ben yeni yerimde 2 aydır çalışıyorum eşim ise 2 yıldır çalışıyor aile birliği mazeretimden dolayı bulunduğum yerde çalışmamız gerekiyor ne yapmalıyım.


E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2024 15:59

Sizin göreviniz ne, eşinizin görevi ne?


emkaya
11 Ekim 2024 16:14

ben mübaşir, eşim katip ben 7 yıldır memurum kadroluyum eşim 2 senelik sözleşmeli memur

E.Kayı Han, 2 saat önce

Sizin göreviniz ne, eşinizin görevi ne?

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