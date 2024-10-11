Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2024 16:20
4/b kamu personeli para iadesi

4b sözleşmeli iken işi bıraktım 1 ay bile olmadan 53 bin TL istediler ödemez iseniz dava açacağız diyorlar. Parayı geri iade edeceğimi biliyordum ama para yattığını görünce hemen başka hesaba atabildim (günlük limit kadarını) kalanı banka kredi kartından kesti otomatik olarak isim var ama bu kadar çabuk isteyip hemen dava açacağız demeleri doğru mu ben normalde 41 alıyordum


E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2024 16:32

Borçlandırma yaparlar maliyeye bildirirler maliye faiz işletir. Size tebliğ yapar ödemez iseniz icraya koyar.


E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2024 16:35

Siz şöyle söyleyin. Borçlandırma yapın maliyeye bildirin. Ben maliyeye öderim deyin.


alcatraz345
Aday Memur
11 Ekim 2024 16:42

Taksitli ödeyebilir miyiz öyle

E.Kayı Han, 2 saat önce

Siz şöyle söyleyin. Borçlandırma yapın maliyeye bildirin. Ben maliyeye öderim deyin.


alcatraz345
Aday Memur
11 Ekim 2024 16:44

Maliyede yine faiz olur dimi ödeme süresi var mıdır

E.Kayı Han, 2 saat önce

Siz şöyle söyleyin. Borçlandırma yapın maliyeye bildirin. Ben maliyeye öderim deyin.


E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2024 16:51

Taksitlendirme konusunu maliye ile konuşun. Tam bilgi sahibi değilim. Faizi maliye hesaplıyor zaten. Maliye tebligat yapınca kaç gün içinde ödemeniz gerektiğini ihbarda belirtir.

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