Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2024 16:24
Derece kademe ilerlemesi

Merhaba arkadaşlar. Mart 2019 da 399 sözleşmeli personel olarak kurum girişim var. Kuruma girdikten sonra 6 ay askerlik vazifemi yaptım. Sorum şu askerlik vazifesi derece kademe ilerlemesinde sayılıyor mu. Girişim 8/2 derece ve kademe ile oldu. Mart 2024 de 6/1 i olmam gerekmez mi ?

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