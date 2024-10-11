Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Ekim 2024 16:43
Bir bakanlığa başvurduktan sonra diğerine de başvurabilir miyim?

Merhabalar, 2024 Kasımda Adalet Bakanlığının alıma çıkacağı konuşuluyor fakat mülakat olduğu için sürecin 1 yıl uzadığını söyleyenler var. Bu durumda Adalet Bakanlığına başvurduktan sonra bu 1 yıl içinde adalet bakanlığına atanmadan başka bir bakanlık alıma çıkarsa başvuru yapabiliyor muyum?

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