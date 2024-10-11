KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 16:45
Iibf analizim kacla kapatir

Merhaba gönül dostları yaptığım analize göre iibf den 350 400 bandında ilk alımda puanların 82 buçuk 83 arasına düşeceğini düşünüyorum 10 yılın atamasini inceledim ve bu sonuca ulaştım sıralamalar 2022 2020 göre çok iyi gelmiş ornek veriyorum 2020 de 83 alan birinin isletme siralamasi 1400 lerdeyken 2024 de 760 larda anlaşılan iibf bu sene yapamamış sınavı 2022 de 83 puanın siralamasi 938 lerdyken 2024 de dediğim gibi 760 larda 2024 sınavına en yakın 2022 senesi ama 2024 sınavı 2022 sınavından çok çok daha iyi sıralama bırakmış benim 83 kusur puanim var örnek maliyede 130 olmuşum 2022 de aynı puanla 178 işin özeti tüm senelere göre sıralama iibf de iyi gelmiş puanı 80 lerde olan arkadaşlar üzülmesin 2022 göre yarım puan 2020 göre 2bucuk 3 puan eklesinler


selnnnn1
Aday Memur
11 Ekim 2024 17:15
hocam puanı tam 80i bulamamış 79,26 olan napsın acaba :)

Volkan5225
Aday Memur
11 Ekim 2024 17:24

Hocam genel anlamda dedim 79 80 farketmez bazı arkadaşlar endiseleniyor 79 puanın karşılığı 2020 göre 82 buçuk denk gelir dediğim gibi eğer 350 400 bandında alım yaparsa aralıkta 82 buçuk 83 düşer örnek 600 650 gibi sayıda alım yaparsa 78 79 80 arasında kapatır sayıyı bilsem kacla kapatacağını direk söylerim 200 lerde alım yaparsa 84 84 buçuk gibi kapatır aralıkta merkezide iibf nekadar ayıracak bu çok onemli

selnnnn1, 58 dk. önce
hocam puanı tam 80i bulamamış 79,26 olan napsın acaba :)

selnnnn1
Aday Memur
11 Ekim 2024 17:29
2018 gibi olmaz inşallah iibf için çok vasat bi yıl.
Volkan5225, 49 dk. önce

Hocam genel anlamda dedim 79 80 farketmez bazı arkadaşlar endiseleniyor 79 puanın karşılığı 2020 göre 82 buçuk denk gelir dediğim gibi eğer 350 400 bandında alım yaparsa aralıkta 82 buçuk 83 düşer örnek 600 650 gibi sayıda alım yaparsa 78 79 80 arasında kapatır sayıyı bilsem kacla kapatacağını direk söylerim 200 lerde alım yaparsa 84 84 buçuk gibi kapatır aralıkta merkezide iibf nekadar ayıracak bu çok onemli


Sansasyonell
11 Ekim 2024 17:40

2020 kpssdeki gibi 82-83'lerde kalır


Volkan5225
Aday Memur
11 Ekim 2024 17:45

2018 senesine baktım içinden çıkamadım sanırım 600 kusurlerde merkezi atama yapmış o yıl noldu neden öle yaptı anlamadım en vasat yıldı iibf için 2018 peşine 2014 geliyor o yılda az alım oldu 2020 den koptu alımlar artarak devam etti 2016 2020 2022 de iyi alımlar yaşandı

selnnnn1, 44 dk. önce
2018 gibi olmaz inşallah iibf için çok vasat bi yıl.
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