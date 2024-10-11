Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Ekim 2024 18:44
patent ücreti
doktora zamanımda yapmış olduğum patent kabul olmuş, herhangi bir ücret bana yatiracaklarmi , alan olduysa ne kadar para yatırıyolar

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