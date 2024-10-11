Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ekim 2024 18:48
Yurt Dışı Geçici Görev
Merhaba, subayım ve geçtiğimiz yıl görevlendirildiğim birlikle beraber 100 günlük NATO görevine gittim.Bu yıl da çağrılacağımı duydum.Bir 100 gün daha görev yaparsam kuvvet havuzundan YDGG hakkımı kaybetmiş olur muyum?(Henüz YDGG yapmadım.)İlgili kaynağa ulaşamadım bilgi sahibi olan var mı?

Mert3806
Memur
11 Ekim 2024 20:21

Kuvvetin ydgg şubesini arıyıp sorarsanız daha doğru bilgi alırsınız

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