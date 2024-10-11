Yurt Dışı Geçici Görev

Merhaba, subayım ve geçtiğimiz yıl görevlendirildiğim birlikle beraber 100 günlük NATO görevine gittim.Bu yıl da çağrılacağımı duydum.Bir 100 gün daha görev yaparsam kuvvet havuzundan YDGG hakkımı kaybetmiş olur muyum?(Henüz YDGG yapmadım.)İlgili kaynağa ulaşamadım bilgi sahibi olan var mı?

Merhaba, subayım ve geçtiğimiz yıl görevlendirildiğim birlikle beraber 100 günlük NATO görevine gittim.Bu yıl da çağrılacağımı duydum.Bir 100 gün daha görev yaparsam kuvvet havuzundan YDGG hakkımı kaybetmiş olur muyum?(Henüz YDGG yapmadım.)İlgili kaynağa ulaşamadım bilgi sahibi olan var mı?