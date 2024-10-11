ikm jandarmaya nasıl hitap eder

nasıl hitap eder ne demek, devletin memuru herkes saygılı olmak zorunda. Ben şahsen komutanım diyorum arkadaşlarda abi diye hitap ediyor. Saygılı olmak lazım her iki taraf içinde

nasıl hitap eder ne demek, devletin memuru herkes saygılı olmak zorunda. Ben şahsen komutanım diyorum arkadaşlarda abi diye hitap ediyor. Saygılı olmak lazım her iki taraf içinde