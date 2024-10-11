Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2024 19:31
ikm jandarmaya nasıl hitap eder

Özellikle astsubay ve uzman erbaşlara nasıl hitap edilmektedir tecrübesi olanlar paylaşabilir mi?


cte2335
Aday Memur
11 Ekim 2024 19:57
nasıl hitap eder ne demek, devletin memuru herkes saygılı olmak zorunda. Ben şahsen komutanım diyorum arkadaşlarda abi diye hitap ediyor. Saygılı olmak lazım her iki taraf içinde

frozer
Aday Memur
11 Ekim 2024 20:04

İyi misin birader? Konunun saygıyla ne alakası var. İkmler genel olarak jandarmaya hangi unvanla hitap ediyor onu merak ettim

cte2335, 27 dk. önce
nasıl hitap eder ne demek, devletin memuru herkes saygılı olmak zorunda. Ben şahsen komutanım diyorum arkadaşlarda abi diye hitap ediyor. Saygılı olmak lazım her iki taraf içinde
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