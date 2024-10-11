Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ekim 2024 19:34
Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı ( Türkçe Öğretmenleri ) Eğitici Eğitimi Kursu

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı ( Türkçe Öğretmenleri ) Eğitici Eğitimi Kursu başvuran oldu mu ? Nerede yapılacak acaba?

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