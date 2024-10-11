Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ekim 2024 19:36
yüksek tansiyon
tansiyon değerim 15/10 çıktı ve geçen haftada anjiyo oldum %40 plakli damar sonucum var doktorum d dilimine girersin dedi. bu konu hakkında bilgisi ve ya başına gelen varmı rütbe bcvs .

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