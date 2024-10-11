Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ekim 2024 21:30
Her yıl kredi kartı için 750 lira vergi alınacak

limiti 100 bin tl ve uzeri olan her bir kredi karti icin yillik 750 tl uygulanacakmis.

savunma sanayine katki payi alinacakmis :))))

bedelli askerlik parasi, iddaa at yarisi super loto sans topu gibi kumar oyunlarindan alinan vergi yok muydu ?


EL CHAPO
Genel Müdür
11 Ekim 2024 21:31

verginin adi katilma payi olmus . duzeltelim de neye katiliyoruz .faizin adinin kar payi oldugu da:)


Klav.ye
Memur
11 Ekim 2024 21:47

araç devir işlemlerinde de noterlere 1500 tl ekstra para ödenecek.. ikinci em araçlar için 1500 tl sıfır araçlar için 3000 tl..


Cancan001
Aday Memur
11 Ekim 2024 22:04

İnşallah yalandır

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