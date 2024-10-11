Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ekim 2024 21:33
kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yil

100 bin ve uzeri limiti olan kartlara her yil 750 tl alinacakmis .

hayirli olsun :))))))


jajacoelho
Genel Müdür
11 Ekim 2024 22:08

bütün güney amarigayı haraca bağlamışın gelmiş burda 750 tlnin lafını ediyosun ..ayıpsın valla el chapo dayı


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Ekim 2024 22:15

Öğretmenlerin çoğu kredi kartı kullandığı için (ben kullanmıyorum) başlıkla ilgili konu olarak düşünüldü herhalde diyeyim. Sonra kendim de inanamaya çalışayım.

Verginin vergisi düşünülüyor o zaman... Kişi kredi kartı ile aldığı ürünün zaten vergisini veriyor. İkinci bir vergi... Başka kalemler de var.

Ama savunma fonu için denilecek olursa İslam tarihinden dönemlerinin büyük alimleri aynı zamanda hukukçuları da olan İmam Nevevi, İbn Dak&#299;kul?îd ve İmam Serahsi'nin benzer konudaki tavırlarını okunmasını tavsiye ederim.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Karma eğitim isteğe bağlı olsun!Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Derste mastürbasyon yapan öğrenci okuldan atılması?Doğum izni sonrası başlamayanlar ne yapıyor??Ankara mi Samsun muMüdür yardımcılığı görev süresinin bitmesi8 yıla rotasyon gelsinAra tatil seminerleri Online olsun.Uzmanlık başvurularıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?

Sözlük

sözlerin de kalbi vardır 2 yazarlar dışarıda buluşsa olacaklar 4 tarih merağı sarması 6 domuz etinden kaçınmak 4 açlık oyunları 1 Dr Strange 5 ucim 1 şeytan tüyü 3 Türkiye'nin Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başlaması 2 joy milne 1

Son Haberler

Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışıkİstanbul merkezli 6 ilde dolandırıcılara operasyon: 20 tutuklamaEşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeniDayı- yeğen cinayetinde 3'ü kendi ailelerinden 6 gözaltıİğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu