kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yil

Öğretmenlerin çoğu kredi kartı kullandığı için (ben kullanmıyorum) başlıkla ilgili konu olarak düşünüldü herhalde diyeyim. Sonra kendim de inanamaya çalışayım.

Verginin vergisi düşünülüyor o zaman... Kişi kredi kartı ile aldığı ürünün zaten vergisini veriyor. İkinci bir vergi... Başka kalemler de var.

Ama savunma fonu için denilecek olursa İslam tarihinden dönemlerinin büyük alimleri aynı zamanda hukukçuları da olan İmam Nevevi, İbn Dakīkul?îd ve İmam Serahsi'nin benzer konudaki tavırlarını okunmasını tavsiye ederim.