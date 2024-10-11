KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 21:39
Iibf de atamada yaniltmayan formül buldum

Arkadaşlar m7 siralamanizi 2 ye bölüp 500 çıkarırsanız çıkan sonuç kadar devlet memur alırsa atanirsiniz merkezi olacak ama örnek m7 siralamasi 900 olan biri ilk atamada kesin gider 2 ye boldugumuzde 450 çıkar 500 çıkarırsak negatif çıkar hayli hayli gider başka örnek m7 siralamasi 1500 olan biri 250 memur alırsa devlet gider başka örnek m7 siralamasi 2000 olan biri 500 memur alımı yaparsa merkezi gider örnek 300 yaptı diğer alımda 200 yaptı 500 hangi atamada tamamlarsa o atama döneminde gider yanılmadım asla 10 kisiyi bu sayede atama döneminde kurumlara atamasini sağladım tercihlerini yaparak

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