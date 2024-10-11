KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2024 22:13
Kendini bilmez kpss rehberlikcileri buhran satiyor

Arkadaşlar çoğu arkadaşımız ümit oldunuz gibi msjlar atıyorlar bazı rehberlikciler alım olmayacak iibf gibi bölümler 90 kapatacak demiş itibar etmeyin isimde verebilirim hangi platformun rehberlikcisi konuştuğunu yorumları okudum 88 gibi bir puana ilk merkezi atama gelmez demiş gülüyorum kac kisi alacak iibf ilk merkezinden 15 20 kisi mi 88 alan adam gidemeyebilir itibar etmeyin bu suikastcilere evet 2022 gibi alım olacağına bende inanmyrm fakat 100 200 gibi alım olacaginada itibar etmiyorum tasarruf furyası çıktı bu tasarruf 2020 veya 2019 senesinde yasalaştı neden deve yüklü memur aldı devlet herzaman plan yapar örnek tasarruf demeseydi adaylar 2000 3000 alım beklerdi devlet 1500 alım yapar derki biz bu buhran durumu düzelttik bakın memur alımı yaptık seçim ve siyaset yatirimidir her yıl nüfus artıyor turkiyede bunun yanında emekli olan istifa eden kadro yakan vefat eden insanlar var Türkiye 780 bin km kare 81 il her ilin kac katı ilçesi var bunları hesaba katsan 1500 memur gene yapıyor ben analizciyim yanilmadimda göreceksiniz kac alım olacağını 2022 sınavından sonrada konuşanlar vardı memur alımı olmayacak vs 5000 kusur merkezi alım yaptı devlet umutsuzluk zatan tuccarlara itibar etmeyin

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