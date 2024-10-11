Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ekim 2024 22:58
tsk astsubayligi intibakta biraktim jandarma olabilirmiyim ??

Herkese merhaba sorum başlıkta oldugu gibi tsk asstubalığı intibakta yemin etmeden önce bıraktım Jandarma uzman cavus veya astsubay olabilirmiyim herkes farklı birşey diyor net bilgisi olan varmı bu konuda sıkıntı yaşayan cok insan var net bilgiye ulaşamadık bir türlü.

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