Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
12 Ekim 2024 00:32
eğitim durumu tayini nasıl istenir
eğitim durumundan tayin istemek için illaki sağlıkla ilgili bir bölüm mü okumak lazım farklı bir bölüm olsada kabul ediliyor mu 4 yıllık bir bölümmü okumak lazım

kzbn3
Aday Memur
12 Ekim 2024 00:58
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Toplam 1 mesaj

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