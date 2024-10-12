eğitim durumu tayini nasıl istenir

eğitim durumundan tayin istemek için illaki sağlıkla ilgili bir bölüm mü okumak lazım farklı bir bölüm olsada kabul ediliyor mu 4 yıllık bir bölümmü okumak lazım

eğitim durumundan tayin istemek için illaki sağlıkla ilgili bir bölüm mü okumak lazım farklı bir bölüm olsada kabul ediliyor mu 4 yıllık bir bölümmü okumak lazım