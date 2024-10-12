Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Ekim 2024 01:51
kpss ortaöğretim
kpss ortaöğretimden 65 aldım, arkerlikten öürük aldım nereye atanabilirim, ne yapabilirim?

Çok Yazılan Konular

Belediye sözleşmeli memur hkMuvafakat2024 Naklen Atama Kontenjanlarıİkinci diplomayla belediyeler arası nakilüniversitelerin dolu-boş kadro kararıGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavıİzmir İzenerji

Sözlük

dün olanlar 1 göcen 1 ritüel 4 et olarak ne yiyoruz 1 at 2 Bay ve bayan mükemmeller 5 Aldatan sevgiliye uygun tarifeler 3 Erkekliğimden Utanır Oldum 3 kıymalı börek 2 Çayı su bardağında içmek 5

Son Haberler

Memurluk öncesinde yapılan doğumlar borçlanılırsa hizmet başlangıcını öne çeker mi?12 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıDiyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralıTehdidin önü Suriye'de kesilecekBakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri