Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2024 01:54
acil bir cevap lütfen

Arkadaşlar ssk emeklisi biri bankalara ödeyemeyeceği kadar kredi borçlanması sonucunda mahkemelik olursa ne olur? emekli olduğundan maaşa icra olmuyor sanırım ama dört kardeş hisseli de olsa ortak bir evleri var, banka bu eve el koyar ve yok pahasına satar deniyor... iyi de diğer hissedarların suçu ne? gerçekten böyle mi yapıyor banka?

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