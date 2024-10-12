Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ekim 2024 08:57
yeni vergilerin enflasyona etkisi

yeni açıklanan vergi paketiyle birçok şeye yeni vergiler geliyor. bunların enflasyona etkisi nasıl olur sizce ?

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