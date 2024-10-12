Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ekim 2024 11:31
Merkez ilcedeydim bulunduğum yere uzak bir merkez ilçeye resen gorevlendirildim

2 tane cocugum var küçük biri 5 yas biri 1 yas.Hergun 2 dolmus değiştirerek ve bir süre yürüyerek yaklaşık 1 saat yol çekerek görevlendirildiği okula gideceğim.tum il geneli demek ki en düşük puan benimmiş edebiyat öğretmeniyim 211 puanım var.Il milli eğitimle konuştum okulumla konustum mecbur gideceksin diyorlar.mersin bulunduğum il mezitlide oturuyorum toroslarda bir okula gorevlendirildim ya ben nasıl gideceğim o yolu şahsi arabam da yok.


matemkogr
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 11:36

211 puanla Mersin Mezitli ye tayin olmanız çok iyi hocam. Mersin'de hizmet puanları o kadar düşük mü?

Büyükşehirlerde bunu uygulayabiliyorlar.. Görevlendirme olarak gitmişsiniz belki iptal edilebilir.


Kardankadinim
Aday Memur
12 Ekim 2024 11:41

Ben eş durumu ile gelmistim buraya

matemkogr, 3 saat önce

211 puanla Mersin Mezitli ye tayin olmanız çok iyi hocam. Mersin'de hizmet puanları o kadar düşük mü?

Büyükşehirlerde bunu uygulayabiliyorlar.. Görevlendirme olarak gitmişsiniz belki iptal edilebilir.


matemkogr
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 11:54

O zaman haklısınız tabi. Eş durumu varsa ortada bence bırak ilçeyi mahallenizi bile değiltirmemeleri lazım.

Hemen evinzin yanındaki okulda bulunan mazereti olmayan senelerce doğu görevi yapmış çok daha yüksek 400-500 puanlı öğretmeni reesen görevlendirip sizi de o okula yerleştirmeleri gerekiyor.

Aile bütünlüğü anayasal hak hocam. Dava açın bence.

Kardankadinim, 3 saat önce

Ben eş durumu ile gelmistim buraya

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