Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ekim 2024 11:52
Memur Arkadaşlara Duyuru: Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı!

Bundan bir süre önce öğretmeni memurla bir gören bir kesim vardı burada! Ben de onlara demiştim ki: Memurluk, öğretmenliğe göre geri hizmettir. Öğretmenlikte yetersiz olanların çekildiği yerdir! Memurlar.net'te bunun gibi birçok kez yazı da gördüm demiştim. İşte bir tanesi daha bugün haber yapıldı.

https://www.memurlar.net/haber/1114670/ogretmene-geri-hizmet-rafa-kalkti.html

"Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi çok tartışılıyordu. Taslak yasalaşsaydı, yetersiz öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi gündemdeydi."

Haber bu. Hayır yani o zaman da söyledim, nasıl oluyor da kendinizi bir tutuyorsunuz diye! Sen bir başöğretmenden 25 bin tl az maaş alıyorsun(ek ders dahil)!

Bir de o zamanlar "memurluğa geçmek istiyorum" başlıkları da vardı. Bunlar provokatif miydi çözememiştim!

Memur arkadaşlar, kendilerinin hiçbir iş yapmadan günlerini geçirdiğini söylüyorlardı. Yani bu, onlar için bir avantajmış. Halbuki branş öğretmenleri haftada 3 gün okula gidiyor(benim gibi), 3'te mesaisi bitiyor, tatilleri toplamda 3 ay. Yani nerden bakarsanız bakın öğretmenlik her türlü daha üstün! Şimdi umarım bir daha o tür başlıklar açılmaz!


lutt
Şube Müdürü
12 Ekim 2024 13:00

EBS'ye göre tek seferlik


matemkogr
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 14:16

Ben de mühendisliğe geçmek istiyorum .


bünyamin8155
Aday Memur
12 Ekim 2024 14:17

Sanırım 20 yıl olayını söylüyorsunuz.

MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan ÇAKIRCI'nın dün attığı twit duruyor hala. Tek seferlik değil. 20 yılını peyderpey dolduranlar faydalanacak. Ama o twitin altında bile inanmayanlar olmuş, aynı burada olduğu gibi, ne diyeyim,takıntılı tipler işte :)

Türk Eğitim Sen Başkanı da geçenlerde twit atmıştı, 7 yıl boyunca bu uygulanacak diye, zaten sonra da herkesin süresi dolmuş olacak, sınav 2 sene önce yapıldığı için.

lutt, 1 saat önce

EBS'ye göre tek seferlik

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