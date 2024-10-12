Memur Arkadaşlara Duyuru: Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı!

Bundan bir süre önce öğretmeni memurla bir gören bir kesim vardı burada! Ben de onlara demiştim ki: Memurluk, öğretmenliğe göre geri hizmettir. Öğretmenlikte yetersiz olanların çekildiği yerdir! Memurlar.net'te bunun gibi birçok kez yazı da gördüm demiştim. İşte bir tanesi daha bugün haber yapıldı.

https://www.memurlar.net/haber/1114670/ogretmene-geri-hizmet-rafa-kalkti.html

"Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi çok tartışılıyordu. Taslak yasalaşsaydı, yetersiz öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi gündemdeydi."

Haber bu. Hayır yani o zaman da söyledim, nasıl oluyor da kendinizi bir tutuyorsunuz diye! Sen bir başöğretmenden 25 bin tl az maaş alıyorsun(ek ders dahil)!

Bir de o zamanlar "memurluğa geçmek istiyorum" başlıkları da vardı. Bunlar provokatif miydi çözememiştim!

Memur arkadaşlar, kendilerinin hiçbir iş yapmadan günlerini geçirdiğini söylüyorlardı. Yani bu, onlar için bir avantajmış. Halbuki branş öğretmenleri haftada 3 gün okula gidiyor(benim gibi), 3'te mesaisi bitiyor, tatilleri toplamda 3 ay. Yani nerden bakarsanız bakın öğretmenlik her türlü daha üstün! Şimdi umarım bir daha o tür başlıklar açılmaz!