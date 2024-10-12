KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ekim 2024 11:58
Mühendislikte Yaş Sınırı

Merhabalar,

Bir süre kendi işimi yaptım ve ayrıca özel sektörde çalıştım. KPSS'ye girmeye karar verdim. Şu anda 33 yaşımdayım, 2026 yılında 35 olacağım. Makine mühendisiyim. Yaşımdan dolayı bir sorun olur mu? Birkaç yerde A grubunda yaş sınırı olduğunu, B grubunda olmadığını okudum ama emin olmak istedim.


remzi061906
Aday Memur
12 Ekim 2024 12:02

merkezi atamalarda yaş sınırı olmaz hocam

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