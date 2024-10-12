Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2024 13:11
İller arası tayin sonrası iliçi tayine başvurma koşulları

İllerarası tayinle 1 nisanda yeni ilde başlayış yaptım il içi tayine nezaman başvurabilirim


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Aday Memur
12 Ekim 2024 13:53

1 yil çalışma şartı var

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