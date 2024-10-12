Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Ekim 2024 14:55
Dış kaynaktan subay fyt çağrısı
herkese iyi forumlar 13 Ekim'de dış kaynak subaylık başvuruları bitiyor tahmini ne zaman fiziki sınav için çağrı olur

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