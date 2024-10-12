2214-A ya da 2219 Burslusuyken Seyahat Etme Hakkında

Merhaba,

TÜBİTAK 2214-A ya da 2219 burslarıyla bir Avrupa ülkesinde araştırma yaparken başka bir Schengen ülkesine ya da bir Asya/Afrika ülkesine seyahat etmeyle ilgili bir kısıtlama var mı?

Ben kefaletname örneklerinde böyle bir kısıtlama ya da izin alma gereği bilgisine rastlayamadım. Sıkça sorulan sorular kısmına da baktım, Türkiye?ye giriş-çıkışların bildirilmesi istenmiş ve Türkiye?de geçirilecek gün 20 ile sınırlanmış ama başka ülkelere seyahatle ilgili bir sınırlamadan söz edilmemiş. Yine de deneyim sahiplerinden bilgi almak isterim.

Teşekkür ederim,