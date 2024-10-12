Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ekim 2024 16:41
7 Yıllık Polis Memuruyum - Polislik Öncesi Psikiyatrik Muayeneden İhraç

Merhaba, 7 yıldır polislik yapıyorum.

Halen D Dilimliyim.

Normalde GİH sınıfına aktarılmam gerekirken, SGK, polislik öncesi psikiyatrik muayene olduğunu tespit ettiği için Maluliyet RED kararı verdi, bu yüzden GİH sınıfına da geçemiyorum.

Hal böyle olunca 98/b den ihraç ile karşı karşıyayım.

Benim polislik öncesi psikiyatrik muayenede ise herhangi bir tanı, teşhis, reçete, ilaç hiçbir şey yok.

Bu konuda yine de ihraç ederler mi ?

Başına bu tarz bir konu gelen var mı ?

Daha önce açılan konularda konu sahipleri bilgi vermediğinden tekrar açma gereği duydum.

Konuyu kirletmemek adına özelden mesaj da atabilirsiniz benim durumumda olanlar.


Anderson1
Şef
12 Ekim 2024 17:01

Hayırlısı olsun saglık daireye sor


Leon4433
Aday Memur
12 Ekim 2024 17:30

Meslekten önce kaydın yoksa iş mahkemesine dava açacaksın bu konuda profesyonel bir avukattan destek almanı öneririm özelden yaz yardımcı oluyum

Toplam 2 mesaj

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