7 Yıllık Polis Memuruyum - Polislik Öncesi Psikiyatrik Muayeneden İhraç

Merhaba, 7 yıldır polislik yapıyorum.

Halen D Dilimliyim.

Normalde GİH sınıfına aktarılmam gerekirken, SGK, polislik öncesi psikiyatrik muayene olduğunu tespit ettiği için Maluliyet RED kararı verdi, bu yüzden GİH sınıfına da geçemiyorum.

Hal böyle olunca 98/b den ihraç ile karşı karşıyayım.

Benim polislik öncesi psikiyatrik muayenede ise herhangi bir tanı, teşhis, reçete, ilaç hiçbir şey yok.

Bu konuda yine de ihraç ederler mi ?

Başına bu tarz bir konu gelen var mı ?

Daha önce açılan konularda konu sahipleri bilgi vermediğinden tekrar açma gereği duydum.

Konuyu kirletmemek adına özelden mesaj da atabilirsiniz benim durumumda olanlar.