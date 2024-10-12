Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ekim 2024 16:41
Meslek öncesi psikiyatrik muayeneden ihraç

Merhaba, 7 yıldır polislik yapıyorum.

Halen D Dilimliyim.

Normalde GİH sınıfına aktarılmam gerekirken, SGK, polislik öncesi psikiyatrik muayene olduğunu tespit ettiği için Maluliyet RED kararı verdi, bu yüzden GİH sınıfına da geçemiyorum.

Hal böyle olunca 98/b den ihraç ile karşı karşıyayım.

Benim polislik öncesi psikiyatrik muayenede ise herhangi bir tanı, teşhis, reçete, ilaç hiçbir şey yok.

Bu konuda yine de ihraç ederler mi ?

Başına bu tarz bir konu gelen var mı ?

Daha önce açılan konularda konu sahipleri bilgi vermediğinden tekrar açma gereği duydum.

Konuyu kirletmemek adına özelden mesaj da atabilirsiniz benim durumumda olanlar.


Anderson1
Şef
12 Ekim 2024 17:01

Hayırlısı olsun saglık daireye sor


Leon4433
Aday Memur
12 Ekim 2024 17:30

Meslekten önce kaydın yoksa iş mahkemesine dava açacaksın bu konuda profesyonel bir avukattan destek almanı öneririm özelden yaz yardımcı oluyum


Leon4433
Aday Memur
12 Ekim 2024 17:33

Tanı falan yoksa ihraç edemez e bi yandan d dilimi almışsın sana polislikte yaptıramaz senin işini mahkeme çözer uzman bi avukat yardımıyla sgk ile davalık olacaksın


Leon4433
Aday Memur
12 Ekim 2024 17:40

Özeline yazdım bak


ray malifalitiko 001
Aday Memur
12 Ekim 2024 21:24
benzeri konuları sormak için sağlık daireye ulaşabileceğimiz numara varsa yazabilir misiniz benzeri bir durumu işi resmiyete dökmeden sormam lazim

Dead.588
Memur
12 Ekim 2024 21:38

Polis olmadan önceki muayeneniz mesleğe mesleğe girmeden ne kadar süre önceydi


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 22:15
dairelerin numarasını bulsanda acanı bulamazsın ki
ray malifalitiko 001, Dün
benzeri konuları sormak için sağlık daireye ulaşabileceğimiz numara varsa yazabilir misiniz benzeri bir durumu işi resmiyete dökmeden sormam lazim

kosovaliii
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 03:51

Konu açtın bende sorayım. Ben hiç psikiyatri bölümüne gitmedim. Ama meslek öncesi dahiliye anksiyete bozukluğu diye tanı girmiş. 1 yıl sonra da kardiyolojiye gitmişim o da anksiyete girmiş. Bunların girdiği tanı psikiyatri sayılıyor mu ben anlamadım


herseyihtimal
Aday Memur
13 Ekim 2024 18:52

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