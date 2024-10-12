Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ekim 2024 17:28
İhraç olan personelin maaşının geri alınması

Merhaba herkese. Peşin maaş alıyoruz, diyelim maaştan sonra ihraç kararı çıktı , kalan kısmı iade ediyor muyuz ? Araştırdım farklı yorumlar var o yüzden kesin bilgisi olan yazabilir mi KHK varmış 7-8 yıl öncesine ait ve artık geri alınmadığı bilgisi de var


F4ntomm
Aday Memur
12 Ekim 2024 18:42
Kararın ne zaman çıktığı değil,kurumdan ne zaman ayrılış yaptığın önemli.ihraç kararı atıyorum ayın 18 inde çıktı.eğer öbür ayın 14 ünde çıkış yaparsan bir şey ödemezsin geri. Örnek olarak ben istifa dilekçesi vermiştim.ayın 8 inde istifa onayım geldi ancak ben ayın 14 ünde kurumdan çıkış yaptığım için geri bir şey ödememiştim.

Piyasadan
Aday Memur
12 Ekim 2024 19:40

Ayın 10 unda çıkış yapıldı. Kalanına iade talebi isteniyor.

Resmi Gazete?nin 29.10.2016 tarihli sayısında yayınlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname?de bu konuya ilişkin özel düzenleme yapılmıştır böyle bir haber var sanırım bu geri isteme olayı kaldırılmış 2016 yılında. Çıkarılmadan bahsediyor bu düzenlemede. Sizinki istifa olduğu için farklı olabilir

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