İhraç olan personelin maaşının geri alınması

Kararın ne zaman çıktığı değil,kurumdan ne zaman ayrılış yaptığın önemli.ihraç kararı atıyorum ayın 18 inde çıktı.eğer öbür ayın 14 ünde çıkış yaparsan bir şey ödemezsin geri. Örnek olarak ben istifa dilekçesi vermiştim.ayın 8 inde istifa onayım geldi ancak ben ayın 14 ünde kurumdan çıkış yaptığım için geri bir şey ödememiştim.

Kararın ne zaman çıktığı değil,kurumdan ne zaman ayrılış yaptığın önemli.ihraç kararı atıyorum ayın 18 inde çıktı.eğer öbür ayın 14 ünde çıkış yaparsan bir şey ödemezsin geri. Örnek olarak ben istifa dilekçesi vermiştim.ayın 8 inde istifa onayım geldi ancak ben ayın 14 ünde kurumdan çıkış yaptığım için geri bir şey ödememiştim.