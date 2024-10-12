Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2024 17:29
İhraç olan personelin maaşının geri alınması

Merhaba herkese. Peşin maaş alıyoruz, diyelim maaştan sonra ihraç kararı çıktı , kalan kısmı iade ediyor muyuz ? Araştırdım farklı yorumlar var o yüzden kesin bilgisi olan yazabilir mi KHK varmış 7-8 yıl öncesine ait ve artık geri alınmadığı bilgisi de var

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