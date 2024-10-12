Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ekim 2024 17:55
Vazife malullüğü için dava açan var mı?

vazife malüllüğü konusunda iş mahkemesine dava açıp kazanan varmı


cenksozen
Şef
13 Ekim 2024 08:43

Dava açtım henüz bitmedi.Lakin Yargıtay kararı var c dilimli olmak yetmiyor ayrıca nizamnameden derecen olması gerekiyor.ilgili karar için e. 2024/5421 k.2024/5851 incelenebilir


Mete6666
Aday Memur
13 Ekim 2024 12:24
anladım devrem rahatsızlığınız neydi
cenksozen, Bugün

Dava açtım henüz bitmedi.Lakin Yargıtay kararı var c dilimli olmak yetmiyor ayrıca nizamnameden derecen olması gerekiyor.ilgili karar için e. 2024/5421 k.2024/5851 incelenebilir


Mete6666
Aday Memur
13 Ekim 2024 12:30
gönderdiğiniz kararları link şeklinde yazarmısınız sana zahmet
cenksozen, Bugün

Dava açtım henüz bitmedi.Lakin Yargıtay kararı var c dilimli olmak yetmiyor ayrıca nizamnameden derecen olması gerekiyor.ilgili karar için e. 2024/5421 k.2024/5851 incelenebilir


cenksozen
Şef
13 Ekim 2024 12:32

Bu şekilde Yargıtay'dan emsal karar aramadan bulabilirsin


Mete6666
Aday Memur
13 Ekim 2024 13:56
aradım ama çıkmıyor ben yapamadım sanırım
cenksozen, 10 saat önce

Bu şekilde Yargıtay'dan emsal karar aramadan bulabilirsin


cenksozen
Şef
13 Ekim 2024 14:08

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Mete6666
Aday Memur
13 Ekim 2024 14:41
e.2024/5241 olması gerekiyor
cenksozen, 9 saat önce

Logo Yargitay Karar Arama Anahtar kelime giriniz... Örn. Hukuk, dava, ihale, borç ... DETAYLI ARAMA


cenksozen
Şef
13 Ekim 2024 18:15

Ez cümle c dilimi için vazife malulü yolu kapali


Mete6666
Aday Memur
13 Ekim 2024 18:16
anladığım kadarıyla nizamname de derecesinin olması şartı var
cenksozen, 5 saat önce

Ez cümle c dilimi için vazife malulü yolu kapali

Toplam 9 mesaj

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