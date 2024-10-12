Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2024 18:11
eş durumu
ben 3+1 ile atandım 3 yıldır çalışıyorum kadrolu ebeyim. eşim Ankara'da adalet Bakanlığında mübaşir olarak görev yapıyor. Ankara'ya eş durumu tayini vermek istiyorum. Acaba eş durumu tayinim çıkar mı?

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