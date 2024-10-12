ayni unvan ile hizmet birlestirme

Merhaba bilgisi olanlardan hizmet birleştirme ile ilgili yardım istiyorum.
2023 alımlarında Sağlık bakanlığı atamasıyla göreve başladım.Daha öncesinde de yine aynı ünvan ile 3 yıl görev yapmıştım.Kuruma gerekli evrakları vererek hizmet birleştirmesi yaptırdım.Bu işlem izin durumunda işe yaradı 1 yılım dolmamasına rağmen 20 gün izin hakkım sisteme düştü şimdi aklıma takılan diğer sorular;
1-Aynı ünvan ile hizmet birleştirme TAYİN durumunda bir fayda sağlayacak mı? (Süre olarak eski çalışma süremde hesaplanacak mı?)
2-3+1 olarak 4 sene sonra kadroya geçmek yerine hizmet birleştirme nedeniyle daha erken kadro alabilecek miyim?
3-Yeşil pasaport için uygulanan 10 yıl süresi bu sebeple kısalacak mı?
Merhaba bilgisi olanlardan hizmet birleştirme ile ilgili yardım istiyorum.
2023 alımlarında Sağlık bakanlığı atamasıyla göreve başladım.Daha öncesinde de yine aynı ünvan ile 3 yıl görev yapmıştım.Kuruma gerekli evrakları vererek hizmet birleştirmesi yaptırdım.Bu işlem izin durumunda işe yaradı 1 yılım dolmamasına rağmen 20 gün izin hakkım sisteme düştü şimdi aklıma takılan diğer sorular;
1-Aynı ünvan ile hizmet birleştirme TAYİN durumunda bir fayda sağlayacak mı? (Süre olarak eski çalışma süremde hesaplanacak mı?)
2-3+1 olarak 4 sene sonra kadroya geçmek yerine hizmet birleştirme nedeniyle daha erken kadro alabilecek miyim?
3-Yeşil pasaport için uygulanan 10 yıl süresi bu sebeple kısalacak mı?