Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2024 18:25
ayni unvan ile hizmet birlestirme

Merhaba bilgisi olanlardan hizmet birleştirme ile ilgili yardım istiyorum.

2023 alımlarında Sağlık bakanlığı atamasıyla göreve başladım.Daha öncesinde de yine aynı ünvan ile 3 yıl görev yapmıştım.Kuruma gerekli evrakları vererek hizmet birleştirmesi yaptırdım.Bu işlem izin durumunda işe yaradı 1 yılım dolmamasına rağmen 20 gün izin hakkım sisteme düştü şimdi aklıma takılan diğer sorular;

1-Aynı ünvan ile hizmet birleştirme TAYİN durumunda bir fayda sağlayacak mı? (Süre olarak eski çalışma süremde hesaplanacak mı?)

2-3+1 olarak 4 sene sonra kadroya geçmek yerine hizmet birleştirme nedeniyle daha erken kadro alabilecek miyim?

3-Yeşil pasaport için uygulanan 10 yıl süresi bu sebeple kısalacak mı?


birattbirhemşire
Aday Memur
12 Ekim 2024 20:01

Özelde mi, kamu da mı 3 yıl çalıştınız?


Oznyldz
Aday Memur
12 Ekim 2024 20:05

özel de 3 yıl aynı ünvan ile çalıştım

Toplam 2 mesaj

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