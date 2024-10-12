Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2024 20:06
Haricen tahsil ile kapanan icra dosyasına maaş haczi

İcra dosyam 10 gün önce haricen tahsil ile tamamen kapandı fakat mal müdürlüğü bunun farkına varamadan maaşımları yaparken benden 1/4 icra kesintisini tekrar yaptı. Yapılan kesinti ne sürede icra dairesinden geri döner ?

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