KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Ekim 2024 20:14
2025 jandarma uzman erbas

Uzman erbaşlığa başvurdum fakat meslek hakkında birkaç sorum olacak belki tecrübeli veya bilgisi olan vardır

1) Asayış/Komando branşı ilk atamada mı belli oluyor yoksa doğuda komando batıda asayiş şeklinde mi görev alınıyor

2) Eğer ilk atamada beanş belli oluyorsa komando olarak atanışdığı zaman temel görevler nedir sınırdışına gönderilir mi JÖAK mensubu mu olunuyor

3) TSK kara kuvvetleri uzman erbaşlığından farkı var mı

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