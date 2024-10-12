KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ekim 2024 20:22
Iibf atama noktasında grup kurdum

https://chat.whatsapp.com/LbEGvU6wmj5EUnarwtLslx WhatsApp grubum iibf arkadaşlarımız gelebilir atama dönemlerini takip etmek ve bilgi alışverişinde bulunabiliriz atama döneminde tercihlerimizi beraber yapariz


Adanam001
Aday Memur
12 Ekim 2024 21:58
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Toplam 1 mesaj

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