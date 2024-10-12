Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ekim 2024 20:36
Haricen tahsil ile kapanan icra dosyasına maaş haczi

İcra dosyam 10 gün önce haricen tahsil ile tamamen kapandı fakat mal müdürlüğü bunun farkına varamadan maaşımı yaparken benden 1/4 icra kesintisini tekrar yaptı. Yapılan kesinti ne sürede icra dairesinden geri döner ?


kaptan34m
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 20:38
?

kaptan34m
Daire Başkanı
12 Ekim 2024 20:40
Kardeşim konuyu mutemetlere söyle onlar kesiyor neden, birdaha kesmişler ki yazı yazıyorlar icra dairesi'ne

alikuşcu
Aday Memur
12 Ekim 2024 22:13

uyapta İcra dosyasında ayrıntılara bak orda duruyorsa icra dairesine ulaş göndersinler.

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